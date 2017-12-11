1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Армении началась подготовка расчетов российских беспилотников

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 178
В Армении началась подготовка расчетов российских беспилотников

Инструкторы подразделений беспилотных летательных аппаратов российской военной базы Южного военного округа в Армении начали подготовку вновь прибывших военнослужащих, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В течение месяца на высокогорном полигоне «Камхуд» пройдет одиночная подготовка и слаживание расчетов беспилотников. К их запуску допущены военнослужащие, которые прошли подготовку и сдали теоретические зачеты по знанию технических характеристик и правил эксплуатации беспилотных самолетов.

«В ходе практических занятий военнослужащие операторы беспилотников научатся разворачивать комплексы разведки, подготавливать их к запуску, осуществлять запуск с рук и с катапульты, выполнять различные задачи в воздухе и производить безопасную посадку», - говорится в сообщении, передает «Спутник Армения».

Расчеты беспилотников научатся вести наблюдение за объектами в высокогорной местности в интересах разведывательных подразделений, а также для обеспечения занятий по боевой подготовке подразделений военной базы.

Особенностью проводимых занятий в Закавказье является запуск беспилотной техники соединения в «экстремальных» зимних условиях на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря и порывах ветра более 10 метров в секунду.

А.А.

178

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net