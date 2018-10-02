Пашинян объявил о своей отставке - ОБНОВЛЕНО

Пашинян анонсировал скорейшую отставку с поста премьера.

Об этом он сказал на митинге своих сторонников во вторник.

По его словам, этим шагом он демонстрирует, что не цепляется за должность и вскоре подаст в отставку с целью быть переизбранным уже по итогам внеочередных парламентских выборов. Когда решение о снятии министров де-юре вступит в силу, после этого он объявит о своей отставке с поста премьера. После чего парламент дважды в течение двух недель не должен выбрать нового премьера.

Напомним, чуть ранее Пашинян на митинге подписал указ об увольнении министров от «Дашнакцутюн» и «ППА».

«Но если все же парламент выберет премьера, то пускай. Если же нет, то пройдут досрочные парламентские выборы», — заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что если народ хочет проведения досрочных выборов, то он не допустит избрания нового премьера.

«И если выяснится, что народ выступает за внеочередные выборы, то мы не позволим избрать нового премьера. Но после отставки он продолжает исполнять функции премьера», — отметил он.

После этого заявления, премьер направился на переговоры в парламент и подчеркнул: за это время ни один кустик, ни один автомобиль, ни один листик дерева и ни один депутат не должны пострадать.

При этом Пашинян отметил, что вице-премьер Мгер Григорян из ППА выразил желание остаться на должности, его решение приветствуется.

Напомним, сегодня парламент принял проект изменений в своем регламенте. Законопроект защищает Национальное Собрание от роспуска при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Представители блока «Елк» (Выход) не приняли участия в голосовании. Законопроект вызвал резкий протест премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он назвал его «контрреволюционным».

В данную минуту его сторонники проводят митинг у здания парламента.

Sputnik - Армения

2018/10/02 23:07

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал от Республиканской партии покинуть политическое поле Армении.

Об этом он заявил на митинге своих сторонников во вторник вечером.

По его словам, Республиканская партия, а также поддерживающие ее силы («Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн») дали старт контрреволюции. Но их попытки тщетны, считает премьер.

Он заявил, что республиканцев и их пособников нужно искоренить из политического поля.

Напомним, сегодня парламент принял проект изменений в своем регламенте. Законопроект защищает Национальное Собрание от роспуска при отставке премьер-министра. За законопроект проголосовали представители Республиканской партии Армении, а также АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян». Представители блока «Елк» (Выход) не приняли участия в голосовании.

Законопроект вызвал резкий протест премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он назвал его «контрреволюционным». В данную минуту его сторонники проводят митинг у здания парламента.

Sputnik Армения