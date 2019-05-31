В Армении матери умерших военных провели акцию протеста

Родители военнослужащих, умерших в мирных условиях во время несения службы, вновь собрались у здания правительства Армении, требуя провести справедливое расследование для выявления истинных причин смерти их сыновей, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что будут пересмотрены дела о смерти Валерия Мурадяна, Тиграна Оганджаняна, Армана Акопяна, Андраника Силакяна, Артура Казаряна. С этой целью следственный комитет Армении и десять правозащитных организаций заключили соглашение о создании группы общественного мониторинга.

Мать Артура Казаряна (который, по официальной версии, скончался от опухоли головного мозга) Ирина заявила журналистам, что недавно состоялось первое заседание комиссии. По ее словам, вместо получения ответов на волнующие ее вопросы, у нее возникли новые.

«Эксперты вообще не были знакомы с материалами дела. Им подсунули результаты экспертиз, о которых мы и представления не имели. Более того, в работу вовлечены те же следователи, которых мы и подозреваем в недобросовестности», – заявила мать Артура Казаряна.

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