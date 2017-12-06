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В Армении будет утилизировано 140 единиц военной техники

Сегодня в 10:50 ~ 1 минута на чтение 89
В Армении будет утилизировано 140 единиц военной техники

В случае ратификации соглашения должна быть утилизирована 21 единица тяжелой военной техники.

Об этом на заседании Национального Собрания Армении в ходе обсуждения вопроса о ратификации соглашения между Арменией и организацией НАТО по обеспечению и поставкам заявил 5 декабря заместитель министра обороны Артак Закарян, передают армянские СМИ.

По его словам, основной деятельностью данной организации является приобретение и обеспечение соответствующей продукции, техническая поддержка и реализация программы фонда «Доверие» НАТО для армий стран-членов НАТО.

«Переговоры велись с разными государствами. В них участвовало и Министерство иностранных дел Армении, и Минобороны. В ходе переговоров Германия согласилась предоставить средства и возглавить фонд «Доверие»», - сообщил Закарян, добавив, что это было сделано в связи с высоким уровнем армяно-германских отношений.

В ходе реализации программы, как отметил заместитель министра обороны Армении, всего планируется утилизировать порядка 140 единиц военной техники с истекшим сроком годности и не подлежащих дальнейшему использованию.

А.А.

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