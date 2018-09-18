В Аргентине суд выдал ордер на арест Киршнер, который нельзя исполнить

Аргентинский судья Клаудио Бонадио выдал в понедельник ордер на помещение в предварительное заключение экс-президента страны Кристины Киршнер, против которой выдвинуты коррупционные обвинения.

Как отмечает канал Todo Noticias, этот ордер не может пока быть исполнен. Дело в том, что Киршнер обладает судебной неприкосновенностью как действующий сенатор. Именно парламент должен будет ответить суду, снимет ли он с подозреваемой иммунитет.

Киршнер обвиняется в участии в коррупционной схеме, при которой с заключаемых государством контрактов подрядчики должны были отчислять определенный процент указанным ответственным лицам в правительстве. То же самое якобы происходило и во время президентства ее мужа Нестора Киршнера (глава Аргентины в 2003-2007 годах).

РИА Новости