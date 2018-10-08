В Анталье состоялась встреча председателей парламентов стран-членов ТюркПА - ФОТО

8 октября в турецком городе Анталья состоялась очередная встреча председателей парламентов стран-членов Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

Во встрече приняла участие азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

Выступивший на встрече в рамках 3-го собрания председателей парламентов стран Евразии председатель Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Бинали Йылдырым рассказал о целях ТюркПА. Председатель Турецкого парламента отметил, что одна из целей заключается в продолжении и доведении до будущих поколений наших связей, завещанных предками. Поздравив генерального секретаря ТюркПА Алтынбека Мамаюсупова с избранием на эту должность, Бинали Йылдырым выразил уверенность в том, что новый генеральный секретарь приложит максимум усилий для более эффективной деятельности организации. Председатель ВНСТ выразил уверенность в том, что на заседании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, запланированной на 21-22 ноября в турецком городе Измир, будут проведены плодотворные обсуждения и приняты значимые решения. Бинали Йылдырым сказал, что члены организации хотят видеть в ближайшем будущем в рядах ТюркПА Узбекистан и Туркменистан.

Напомнив о том, что центральный штаб ТюркПА расположен в Баку, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что созданы все условия для эффективной деятельности организации. Председатель Азербайджанского парламента сказал, что в этом году исполняется 10 лет создания ТюркПА. За минувший период ТюркПА стал консультативным членом ряда международных организаций, укрепил позицию на международной арене. За этот период Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, имеющая большие перспективы, реализовала ряд важных проектов.

Затем руководители парламентов других стран поделились мнениями и суждениями о деятельности ТюркПА. Проекты, реализованные организацией, были высоко оценены, выражена уверенность в том, что ТюркПА и впредь продолжит деятельность в динамичном русле.

АЗЕРТАДЖ