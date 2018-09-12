В Анталье произошло землетрясение

"У нас в Анталье все совершенно спокойно <…>. По информации из популярных курортов, там нет тоже никаких последствий. Район Кумлуджа, где был эпицентр, сельскохозяйственный, там нет туристических зон. Я только что разговаривал с мэром Кумлуджи. По его словам, никаких последствий в виде разрушений и тем более жертв землетрясение не вызвало и там", — сказал он.