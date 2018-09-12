В Анталье произошло землетрясение

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.
Эпицентр землетрясения находился в районе города Кумлуджа.
По словам главы управления культуры и туризма Антальи Ибрагима Аджара, в центре провинции подземных толчков не ощущали.
"У нас в Анталье все совершенно спокойно <…>. По информации из популярных курортов, там нет тоже никаких последствий. Район Кумлуджа, где был эпицентр, сельскохозяйственный, там нет туристических зон. Я только что разговаривал с мэром Кумлуджи. По его словам, никаких последствий в виде разрушений и тем более жертв землетрясение не вызвало и там", — сказал он.
РИА Новости