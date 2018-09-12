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В Анталье произошло землетрясение

Сегодня в 15:22 ~ 1 минута на чтение 458
В Анталье произошло землетрясение

В турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2, передает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Кумлуджа.

По словам главы управления культуры и туризма Антальи Ибрагима Аджара, в центре провинции подземных толчков не ощущали.  

РИА Новости

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