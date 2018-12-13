В Анкаре потерпел крушение скоростной поезд: есть погибшие и раненые – ФОТО - ВИДЕО

Четыре человека погибли и 43 получили ранения при крушении скоростного поезда в Анкаре.

Как сообщает İhlas, крушение поезда, следовавшего из Анкары в Конью, произошло сегодня в 06.30 по турецкому времени на станции Маршандиз на территории столичного района Енимахалле.

В результате столкновения с локомотивом дорожного контроля с рельсов сошли два вагона поезда.

Во время аварии скорость поезда составляла 80-90 километров в час.

На место происшествия стянуты дополнительные силы полиции, медицинские и спасательные бригады.

Губернатор Анкары Васип Шахин заявил, что в настоящее время проводится расследование трагического происшествия.

По мере поступления дополнительной информации новость будет обновляться.

Ф.Багирова