В Aмстердаме завершился VI съезд Конгресса азербайджанцев Европы - ФОТО

VI (внеочередной) съезд КАЕ, организованный в Амстердаме Конгрессом азербайджанцев Европы (КАЕ) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, продолжил работу в панельных заседаниях.

В работе съезда приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Фуад Искендеров, временный поверенный в делах в Нидерландах Джалал Мирзоев, представители диаспор в европейских странах, руководители ряда ведущих медиа-структур и другие гости.

Первая панель съезда была посвящена обсуждению проекта Плана мероприятий КАЕ в связи с проведением 100-летия Азербайджанской Демократической Республики в странах Европы согласно Распоряжению Президента Азербайджана «Об объявлении 2018 года в Азербайджанской Республике «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

Выступившие на панеле почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы, член правления КАЕ Самира Патцер-Исмайлова, члены Исполнительного Комитета КАЕ – председатель Женского объединения азербайджанцев Финляндии Арзу Мурадлы, председатель Стамбульского азербайджанского общества Турции Сафар Гарагойунлу, председатель Женского объединения Aзери-Tюрк Tанзиля Рустамханлы, председатель Центра культуры азербайджанцев в Сербии Зарифа Ализаде выдвинули предложения по теме.

В своем выступлении модератор панели Самира Патцер-Исмайлова подробно проинформировала участников мероприятия о Распоряжении Президента Азербайджанской Республики «Об объявлении 2018 года в Азербайджанской Республике «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Oтметив, что 100-летие Азербайджанской Демократической Республики является одним из самых важных достижений современного периода, она сказала, что современная независимая Азербайджанская Республика является преемницей АДР. Говоря о достижениях, завоеванных Азербайджаном во многих сферах, С.Исмайлова довела до внимания необходимость широкой пропаганды в странах Европы богатой истории и культуры нашего государства.

Председатель Стамбульского азербайджанского общества Турции (İSTAD) Сафар Гарагойунлу подробно проинформировал о возглавляемой им структуре. Oн отметил, что İSTAD стремится донести до международной общественности общие проблемы Tурции и Азербайджана, безосновательность претензий «геноцида армян», вопрос Нагорного Карабаха и связанные с Ходжалинским геноцидом факты. С.Гарагойюнлу довел до внимания наличие большой программы по проведению в Турции 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Председатель Женского объединения Aзери-Tюрк Tанзиля Рустамханлы рассказала о важных мерах, принятых за короткий период деятельности первой демократической республики на мусульманском Востоке. Oна сказала, что важные решения и реформы, проведенные Азербайданской Демократической Республикой, во многом повлияли и на другие государства на Востоке. Отметив, что в 1990-х годах Азербайджан превратился в арену борьбы различных сил, T.Рустамханлы подчеркнула, что благодаря неоценимым заслугам общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева сегодня Азербайджан – независимое государство и именно в результате целенаправленной и дальновидной политики великого лидера наша страна представлена в одном ряду с влиятельными государствами мира, отстаивает собственную позицию.

Председатель Центра культуры Азербайджана в Сербии Зарифа Ализаде довела до внимания, что в Сербии пройдут мероприятия в связи со 100-летием АДР, сообщила, что в этой стране будет издана антология произведений современных азербайджанских писателей. Отметив большой интерес в Сербии к азербайджанской культуре, она сообщила, что по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики 10 мая в Белградском театре оперы и балета состоится большой концерт с участием симфонического оркестра. Отметив, что произведения азербайджанских авторов в переводе на сербский язык будут интересны читателям Хорватии, Боснии и Герцеговины, Монтенегро, председатель объединения подчеркнула, что в мае пройдут дни Азербайджана в связи со знаменательной датой.

Председатель Женского объединения азербайджанцев Финляндии Арзу Октай отметила, что на форуме, проведенном КАЕ 8 февраля, состоялись обсуждения предстоящей работы согласно Плану мероприятий. Она сообщила, что 24 мая в Финляндии состоится мероприятие, посвященное 100-летию АДР. A.Oктай довела до внимания, что КАЕ проводит многочисленные мероприятия в странах Балтии, Турции, Германии, Швеции и других странах.

На второй панели съезда состоялись обсуждения Плана мероприятий в связи с проведением в странах Европы столетия геноцида азербайджанцев – 31 Марта, согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики «О столетии геноцида азербайджанцев 1918 года». На панеле при модераторстве члена Исполнительного Комитета КАЕ, руководителя Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиевой с предложениями выступили вице-президент КАЕ, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, член Координационного совета азербайджанцев мира, почетный президент КАЕ, председатель Азербайджанского общества Maйнс Башар Кемюр, председатель Совета азербайджанской молодежи в Польше Наиль Ахмедзаде.

Руководитель Азербайджанского дома в Париже Мирвари Фаталиева в своем выступлении сказала, что армянские националисты с целью реализации мифической идеи «великой Армении» в различных этапах истории совершали против наших соотечественников этническую чистку, депортацию и акты геноцида. Она довела до внимания необходимость организации во всех странах Европы мероприятий в связи с 100-летием геноцида 31 Марта, а также проведения пропагандистских кампаний.

Башар Кемюр в своем выступлении рассказал о несправедливостях против тюрков на протяжении истории. «Где бы вы ни были, сохраняйте свои национальные ценности. Это принесет вам только славу», - отметил он. Башар Кемюр призвал лиц, питающих дружеское отношение к Азербайджану, осуществлять работу с целью признания на международной арене геноцида 31 Марта, подчеркнул необходимость организации поездок в Губинский мемориальный комплекс геноцида.

Ровшан Тагиев в своем выступлении отметил важность более организованной работы азербайджанской диаспорой в условиях информационной войны. Р.Тагиев довел до внимания мероприятия, осуществленные за последние дни представляемой им организацией в связи с Ходжалинским геноцидом.

Наиль Ахмедзаде отметил, что представители молодежи регулярно доводят до общественности Польши реалии, связанные с нашей страной, и в данном направлении применяются новейшие методы и средства. Говоря о мероприятиях, которые проведет Совет азербайджанской молодежи в Польше в связи с геноцидом 31 Марта, он отметил, что в рамках мероприятий планируется визит в Азербайджан около 10 руководителей ведущих медиа Польши.

Третья панель съезда была посвящена теме «Азербайджанская диаспора и азербайджанские медиа: уровень сотрудничества, проблемы и пути их решения». Модератор панели, руководитель медиа-группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу в своем выступлении расценил организацию в таком формате встречи медиа и диаспоры как необходимый шаг, заслуживающий уважения. Он отметил, что представители медиа всегда готовы вместе работать с диаспорой и всегда ждут от них предложений. Руководитель группы медиа также одобрил новшества в последней деятельности диаспоры и рассказал о важности их расширения. Напомнив о деятельности в социальных сетях как руководимой им медиа-группы, так и других медиа-структур, Р.Арифоглу призвал диаспору воспользоваться этим.

Президент «APA Holding» Вюсаля Махиргызы, напомнив о том, что ожидания государства от медиа были неоднократно высказаны помощником Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасановым, проинформировала участников съезда о руководимом ею медиа-холдинге. Она также отметила, что руководимый ею холдинг является одной из медиа-структур, тесно сотрудничающих с Государственным комитетом по работе с диаспорой. В.Махиргызы отметила, что в национальных вопросах диаспора должна сотрудничать с медиа. Она пригласила лидеров диаспоры более активно и сообща работать в области распространения реалий Азербайджана.

Руководитель медиа-группы «Телеграф» Айнур Гулиева отметила, что руководимая ею медиа-структура очень тесно сотрудничает с диаспорой: «Если наши соотечественники, живущие за рубежом, наладят тесные контакты с местной прессой, местными политиками, это будет очень полезным. В знаменательные для Азербайджана дни необходимо привлекать в социальных сетях к совместной деятельности местных политиков, известных людей. В данном вопросе мы готовы к совместному сотрудничеству».

Отметив важность развития контактов диаспоры с зарубежными медиа, в частности, взаимных связей азербайджанской и зарубежной печати, главный редактор агентства «Репорт» Мурад Алиев сказал: «Господин Президент Ильхам Алиев на последнем съезде азербайджанцев мира также порекомендовал тесно работать с представителями зарубежной печати. Было бы очень хорошо, если мы посредством диаспоры проводили встречи с журналистами этих стран в Баку или у них в стране, осуществляли бы совместные проекты».

Руководитель медиа-группы «Еничаг» Агиль Алескер рассказал о важности работы азербайджанцев в зарубежных медиа: «Мы, как медиа, очень тесно сотрудничаем с диаспорой, освещаем их деятельность. Однако этого не достаточно для распространения реалий об Азербайджане. Было бы хорошо, если бы мы уделяли внимание вопросу работы азербайджанцев в зарубежной печати в качестве сотрудников. Наши лидеры диаспоры, бизнесмены за рубежом могут быть более активными в данном вопросе».

Руководитель сайта «Интерпресс» Тогрул Аллахвердили также рассказал о совместной деятельности с диаспорой, высказал предложения.

Руководитель сайтов «Haqqın.az» и «Virtualaz.org» Эйнулла Фатуллаев призвал азербайджанцев, живущих за рубежом, интегрировать в общество стран проживания, в то же время, оказывать более сильное влияние на медиа-органы этих стран. Он отметил, что представители нашей диаспоры наряду с тем, что сохраняют в сердцах любовь к Азербайджану, должны также становиться частью общества стран, где они живут.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов отметил, что в последнее время среди диаспорских лидеров в отличие от реальных героев появились также «герои социальных медиа». «Нет никакой практической деятельности, лишь ежедневно что-то написав в социальных сетях, они привлекают внимание, и даже жалуются, что мы не обращаем на них внимание. Поэтому я попросил бы наши медиа, чтобы, когда они пишут о диаспоре, обращали внимание на такие факты, пусть заранее собирают информацию, чтобы знать, кто говорит от имени диаспоры, деятельность которой они освещают», - отметил он.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении отметил чрезвычайную важность совместной деятельности азербайджанской прессы и диаспоры. Али Гасанов подчеркнул, что организация такой панели, координирующей деятельность азербайджанских медиа на мероприятиях Государственного комитета по работе с диаспорой, достойна одобрения. В будущем и на других мероприятиях необходима организация схожих панелей, связанных с медиа. В свое время Азербайджан находился в информационной блокаде. Причиной тому было то, что в медиа, которые уже стали независимыми, профессионалов не было. Сейчас азербайджанские медиа состоят из профессиональных коллективов. Сегодня наши медиа могут соревноваться с ведущими медиа структурами региона и мира, имеют исключительные заслуги в сохранении национальных интересов Азербайджана.

На съезде были обсуждены и приняты дополнения и изменения в Устав Конгресса азербайджанцев Европы. Утвержден новый состав руководящих органов Конгресса азербайджанцев Европы, Сахиль Гасымов большинством голосов переизбран президентом Конгресса.

Были приняты программа действий Конгресса азербайджанцев Европы на 2018-2021 годы, резолюция VI (внеочередного) съезда Конгресса азербайджанцев Европы. От имени участников съезда в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида в международные организации адресовано заявление. Кроме того, направлены обращения в международные организации в связи с Мецаморской атомной электростанцией, от имени участников съезда было принято обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

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