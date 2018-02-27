Али Гасанов обозначил основные векторы развития Азербайджана в юбилейном 2018 году – ОБНОВЛЕНО

На проходящем сегодня в Амстердаме внеочередном Съезде Конгресса азербайджанцев Европы с обширной речью выступил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Напомнив об объявлении Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2018 года "Годом Азербайджанской Демократической Республики", оратор подробно остановился на основных задачах, возлагаемых в связи с этим событием на азербайджанскую диаспору. Он отметил, что главным достижением азербайджанского народа в 20-м столетии было провозглашение сто лет назад первой в исламском и тюркском мире демократической республики, а также восстановление государственной независимости в 1991 году. Под руководством архитектора азербайджанской государственности Гейдара Алиева страна окрепла экономически, политически, достигла больших успехов в социальной сфере, и сегодня дело общенационального лидера успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. И главным условием этого успеха было достижение общенационального единства и сплоченности общества вокруг идеи концепции государственности и "азербайджанства".

Али Гасанов подчеркнул, что ни одно государство не может оказаться долговечным без всенародной поддержки и единства. И тот факт, что Азербайджан сегодня занимает достойное место в семье государств мира, является ярким свидетельством полной поддержки азербайджанским народом нынешнего курса правительства.

"В юбилейный 2018-й год на плечи азербайджанской диаспоры возложена ответственная задача дальнейшего просвещения мировой общественности о корнях и сути армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и нейтрализации деятельности армянского лобби", - отметил Али Гасанов. Помощник Президента напомнил, что 100 лет назад дашнаками был совершен геноцид азербайджанского народа. "И это еще одна тема, внимания к которой диаспора ни в коем случае не должна снижать", - сказал он.

В конце своего выступления Али Гасанов коснулся также задач, стоящих сегодня перед работниками медиа, особенно в вопросе доведения до мировой общественности правды об агрессии Армении против Азербайджана, Ходжалинском геноциде, а также о динамичном развитии и успехах Азербайджана в социально-экономической сфере и достижениях во внешней политике.

АЗЕРТАДЖ

2018/02/27

15:40

В эти минуты в Амстердаме готовится к открытию очередной съезд Конгресса азербайджанцев Европы.

В работе мероприятия ожидается участие и выступление помощника Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

Съезд пройдет в трех тематических панелях, а также рассмотрит организационные вопросы.

АЗЕРТАДЖ