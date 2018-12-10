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В Академии наук состоялась научная конференция на тему «Гейдар Алиев: Время, личность и вечность»

10 Декабря, 2018 в 16:00 ~ 1 минута на чтение 640
В Академии наук состоялась научная конференция на тему «Гейдар Алиев: Время, личность и вечность»

10 декабря в Президиуме Национальной Академии наук Азербайджана прошла научная конференция на тему «Гейдар Алиев: Время, личность и вечность».

Открывая мероприятие вступительным словом, президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал об исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в установлении, развитии и признании во всем мире современного независимого Азербайджана, а также о внимании и заботе великого лидера о развитии науке в нашей стране после восстановления государственной независимости.

Затем вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли выступил с докладом на тему «Гейдар Алиев: Время, личность и вечность», директор Института языкознания имени Насими, академик Мохсун Нагисойлу – на тему «Гейдар Алиев и азербайджанский язык», член-корреспондент НАНА Салима Мехдиева – на тему «Гейдар Алиев и азербайджанская наука».

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