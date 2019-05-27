В АГУНП состоялась VI выставка карьеры выпускников - ФОТО

25 мая в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) состоялась VI выставка карьеры выпускников.

На мероприятии присутствовали ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы, депутат Айдын Мирзазаде, руководитель учебного центра XXI əsr Этибар Алиев, председатель Общественного объединения Azİİ məzunları Гаджи Нуран Гусейнов, глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан, а также профессорско-преподавательский состав, студенты и выпускники университета.

На выставке студентам и выпускникам АГУНП 84 компаниями были представлены в общей сложности 591 вакансия на работу и 262 вакансии на стажировку. Среди участников выставки были Министерство энергетики, Министерство транспорта, связи и высоких технологий, ГНКАР, Агентство продовольственной безопасности, ОАО «Азерсу», ОАО «Азерэнержи», SOCAR Polymer, Schlumberger и другие государственные и частные предприятия. Выставка, которую посетили до 2000 студентов и выпускников, вызвала большой интерес.

Выступая на церемонии открытия выставки, ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы отметил важность проведения Выставки карьеры выпускников для университета и студентов. Говоря об ее роли в расширении сотрудничества между университетами и компаниями, ректор Мустафа Бабанлы сказал, что Центр выпускников и карьеры функционирует уже 3 года и, наряду с организацией выставки, также проводит регулярные тренинги для студентов старших курсов. Это играет ключевую роль в подготовке профессиональных кадров, отвечающих потребностям развивающейся экономики и промышленности Азербайджана. По словам ректора, сотрудничество вузов с предпринимателями позволит АГУНП выйти на новый уровень, отвечать международным стандартам, что является приоритетом для университета в данный момент.

На мероприятии с речью также выступил депутат Айдын Мирзазаде. Он рассказал о важности проведения такой выставки в одном из величайших вузов страны. Айдын Мирзазаде отметил, что благодаря Выставке карьеры выпускников для молодежи открыт доступ к компаниям, что облегчит их поиск рабочих мест, и выразил надежду, что такие мероприятия будут проводиться и впредь.

Руководитель учебного центра XXI əsr, эксперт по вопросам образования Этибар Алиев отметил, что карьерные выставки, проводимые в высших учебных заведениях, помогают студентам определить направление в производственной практике в будущем. Эксперт по вопросам образования также отметил, что выставка предоставляет студентам возможность узнать о спросе на их специальности на существующем рынке труда и установить начальные отношения с работодателями.

Далее ректор АГУНП, профессор Мустафа Бабанлы и гости университета ознакомились со стендами компаний, обсудили предложенные вакансии с их представителями.

Выставка продлилась с 10:00 до 12:00.