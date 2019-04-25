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В АГУНП состоялась презентация волонтерской группы «Защитим природу добровольно» - ФОТО

Сегодня в 17:21 ~ 1 минута на чтение 189
В АГУНП состоялась презентация волонтерской группы «Защитим природу добровольно» - ФОТО

24 апреля в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) было организовано мероприятие в рамках презентации волонтерской группы «Защитим природу добровольно».

В мероприятии приняли участие проректор по воспитательной работе, доцент Ата Бабаев, заместитель министра МЭПР Фирдовси Алиев, а также представители министерства и студенты.

Доцент Ата Бабаев отметил значимость мероприятия для студентов и призвал их активно участвовать в подобных проектах.

Заместитель министра Фирдовси Алиев подчеркнул, что проект реализован на основании Государственной программы «Молодежь Азербайджана в 2017-2021 годы», утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики за номером 3236 от 15 сентября 2017 года, и выступления главы государства на республиканском собрании по случаю Дня азербайджанской молодежи 1 февраля 2019 года.

Фирдовси Алиев, призвав студентов подключиться к волонтерской группе «Защитим природу добровольно», отметил, что молодежь, присоединившаяся к волонтерской деятельности, будет проводить информационно-пропагандистские и просветительские мероприятия в области охраны окружающей среды и природных ресурсов, участвовать в учениях по развитию трудовых навыков. Он также сказал, что предполагается формирование будущих сотрудников министерства из числа отобранных кандидатов, что даст студентам шанс на успешную карьеру.

Начальник отдела экологического просвещения и связей с общественностью министерства Саяра Мамедова рассказала студентам о правилах участия в волонтерской деятельности. Было отмечено, что отобранным по программе будут выданы специальные сертификаты.

Затем были даны ответы на интересующие студентов вопросы.

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