В АГУНП объявлены победители «Интеллектуального конкурса юных математиков» - ФОТО

25 апреля в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) был проведен финальный этап «Интеллектуального конкурса юных математиков», посвященного памяти академика Азада Мирзаджанзаде. Конкурс был организован Центром развития детей и молодежи №2.

В открытии мероприятия приняли участие проректор АГУНП по воспитательной работе, доцент Ата Бабаев, заведующий кафедрой «Общая и прикладная математика», доктор математических наук, профессор Араз Алиев, а также ученики 4-8-х классов средних школ и педагоги.

Проректор АГУНП А.Бабаев передал приветствия ректора, профессора Мустафы Бабанлы и пожелал школьникам успехов.

В завершении конкурса победителям I, II и III мест были вручены дипломы.

1news.az