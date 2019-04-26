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В АГУНП объявлены победители «Интеллектуального конкурса юных математиков» - ФОТО

Сегодня в 16:16 ~ 1 минута на чтение 164
В АГУНП объявлены победители «Интеллектуального конкурса юных математиков» - ФОТО

25 апреля в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) был проведен финальный этап «Интеллектуального конкурса юных математиков», посвященного памяти академика Азада Мирзаджанзаде. Конкурс был организован Центром развития детей и молодежи №2.

В открытии мероприятия приняли участие проректор АГУНП по воспитательной работе, доцент Ата Бабаев, заведующий кафедрой «Общая и прикладная математика», доктор математических наук, профессор Араз Алиев, а также ученики 4-8-х классов средних школ и педагоги.

Проректор АГУНП А.Бабаев передал приветствия ректора, профессора Мустафы Бабанлы и пожелал школьникам успехов.

В завершении конкурса победителям I, II и III мест были вручены дипломы.

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