В Агстафе забеременели 15-летние девочки? – ОФИЦИАЛЬНО

Днем в пятницу, 24 мая, ряд СМИ Азербайджана распространил как сенсацию новость о том, что в Агстафинском районе забеременели четыре 15-летние девочки. Несовершеннолетние якобы обратились в Агстафинскую центральную районную больницу и собираются вскоре рожать.

Как сообщил 1news.az заместитель главы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Орхан Мансурзаде, комментируя эту информацию, на самом деле обратившиеся в больницу четыре беременные молодые женщины являются совершеннолетними, и все они состоят в официальном браке.

«Они обратились в районную больницу для планового обследования. Распространение подобной дезинформации носит провокационный характер», - подчеркнул Орхан Мансурзаде.

Тимур Рзаев, Э.Т.