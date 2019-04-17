В АГПУ состоялась презентация книги «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» - ФОТО

16 апреля в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) состоялась презентация книги «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева.

Открывший мероприятие ректор АГПУ, профессор Джафар Джафаров отметил, что, наряду с общественно-политической деятельностью, академик Рамиз Мехтиев является автором ряда солидных исследовательских трудов, составляющих идеологические основы Азербайджанского государства. Он подчеркнул, что книга «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов», как и предыдущие фундаментальные исследования академика, имеет большое научное значение. Новая книга академика Рамиза Мехтиева, основанная на научных фактах, является очень ценным исследовательским трудом, содержащим глубокие мысли и суждения с точки зрения устранения многочисленных ошибочных взглядов и комментариев, касающихся периода ханств. Сборник, в который входят в общей сложности 22 оригинальных документа, является солидным исследовательским трудом, посвященным политическому анализу и исторической оценке периода ханств. Труд имеет большое значение с точки зрения изучения философии истории Азербайджана. Книга должна изучаться не только как исторический труд, но и как социально-философское произведение. Этот фундаментальный труд, являющийся результатом обширной и всесторонней научно-исследовательской работы, - новый научный и объективный взгляд на период ханств.

Ректор подчеркнул, что новая книга академика Рамиза Мехтиева может считаться дорожной картой для ученых-историков. Обращаясь с призывом к специалистам в этой сфере, выдающийся ученый пишет: «Наши историки, философы, литературоведы, культуроведы не должны забывать и о том, что нет необходимости бояться или сторониться наследия прошлого. Необходимо принимать его как есть, объективно показывать позитивные стороны и недостатки и доводить до общественности на основе справедливой оценки».

Профессор Джафар Джафаров довел до внимания, что этот труд, созданный на основе богатых архивных материалов, важных исторических источников, всесторонних сравнений, глубокого анализа, является большим вкладом в наше историковедение.

Выступивший на мероприятии профессор кафедры истории и методики преподавания истории тюркских народов и народов Восточной Европы Октай Султанов отметил большое научное, политическое и философское значение труда. Книга «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов», отражающая позицию академика Рамиза Мехтиева как ученого и гражданина, является событием в нашем историковедении. Автор впервые проанализировал этот период с политической и исторической точек зрения в новом по сути контексте, внес ясность во многие темные моменты, постарался сломать стереотипы, сформировавшиеся на протяжении десятилетий. В то же время затронув актуальные проблемы нашего историковедения, связанные с этим периодом, он показал пути их оптимального решения.

Октай Султанов отметил, что книга является важным научным шагом по оцениванию периода ханств, считающегося одним из самых болезненных и чувствительных этапов истории Азербайджана, на основе неизвестных доселе нашему историковедению политических документов. Автор на основании фактов и надежных научных источников, архивных документов выражает отношение к ряду важных проблем, событий и личностей периода ханств, которые до сих пор являются предметом серьезных научных споров, вносит ясность в вопросы, препятствовавшие даче объективной оценки этому историческому этапу. Сопровождаемые соответствующими комментариями и разъяснениями документы, представленные в издании, имеют большое значение с точки зрения внесения ясности в реальную картину периода ханств. Азербайджанская молодежь должна глубоко изучить этот труд. Потому что в нем события периода ханств связываются с современным периодом. Внимательно прочитав книгу и обратившись к истории Азербайджана 90-х годов XX века, мы можем увидеть схожесть исторических событий. Однако в отличие от периода ханств возвращение к власти в 1993 году великого лидера Гейдара Алиева спасло Азербайджан от угрозы расчленения.

Выступившие на мероприятии проректор АГПУ по науке и инновациям Асаф Заманов, профессор кафедры истории и методики преподавания истории тюркских народов и народов Восточной Европы Маис Амрахов, заведующий кафедрой истории Азербайджана, доцент Наиля Ахмедова отметили, что исследования, мысли и суждения, ценные рекомендации академика Рамиза Мехтиева, опирающиеся на глубокую логику, а также представленные им ценные документы позволят устранить многочисленные ошибочные взгляды и комментарии, связанные с периодом ханств. Наряду с этим, они придадут импульс формированию более системного и объективного взгляда в отношении этого вопроса в азербайджанском историковедении и общественной мысли.

Отметим, что книга предназначена как для профессиональных историков и источниковедов, так и читателей, интересующихся историей Азербайджана.

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