В Аггельском национальном парке организован лагерь экоскаутов под названием «На страже природы» - ФОТО

6-7 октября при организационной поддержке Общественного объединения IDEA и Ассоциации скаутов Азербайджана в Аггельском национальном парке был организован лагерь экоскаутов под названием «На страже природы».

В Общественном объединении IDEA, цель лагерей «На страже природы» - информировать молодежь о богатой природе Азербайджана, его эндемичной флоре и фауне, пропагандировать меры по охране природы, рациональное пользование богатствами природы, а также правильное поведение молодежи на дикой природе без нанесения ущерба окружающей среде.

В лагере приняли участие 60 представителей молодежи в возрасте 18-25 лет, имеющие экологическое образование или же опыт в этой области и отличившиеся экологической активностью.

На территории Аггельского национального парка с участием молодых волонтеров был организован экотур. Молодежь была подробно проинформирована об основной цели создания Аггельского национального парка, характерных для данной территории видах ландшафта, птицах, обитаемых у озера и вокруг него, внесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу Азербайджанской Республики.

6 октября – по случаю Всемирного дня наблюдения за птицами на территории Национального парка, где зимуют более 500 тысяч птиц, вместе с экоскаутами было проведено наблюдение за оседлыми и перелетными птицами. В ходе наблюдения с целью правильного отслеживания за динамикой численности птиц молодежь была проинформирована о методике их подсчета, составлении отчетов.

За период трехдневного лагеря для молодежи были проведены практические учения, соревнования и конкурсы на экологическую тему, организованы музыкальные развлечения. Состоялся также обмен мнениями на экологическую тему, прошли викторины с вопросами об окружающей среде и др.

В заключение лагеря участники во время акции по чистоте на территории национального парка собрали и отсортировали отходы.

Отметим, что проект «Эко-скаут» Общественного объединения IDEA стартовал в марте прошлого года. Цель проекта – привлечь молодежь к природоохранным мерам, глубоко изучить и защищать живой мир, а также пропаганда полезных экологических акций в обществе. Первый лагерь в рамках проекта «Эко-скаут» был проведен в мае текущего года в Ширванском национальном парке.

Планируется также проведение лагерей экоскаутов «На страже природы» в других национальных парках нашей страны с целью экологического просвещения, сокращения и постепенного устранения ущерба, нанесенного в результате деятельности человека, внесения вклада в формирование этического поведения в отношении природы.

АЗЕРТАДЖ