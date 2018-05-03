1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Агдаме армяне подвергли обстрелу автомобиль, в котором находились сотрудники Оросительного управления – ФОТО

Сегодня в 12:30 ~ 1 минута на чтение 481
В Агдаме армяне подвергли обстрелу автомобиль, в котором находились сотрудники Оросительного управления – ФОТО

В Агдаме армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу грузовой автомобиль, в котором находились сотрудники Оросительного управления.

Как сообщает карабахское бюро АПА, ехавшие на ремонт артезианского колодца на территории села Чеменли Агдамского района сотрудники Оросительного управления подверглись обстрелу с вражеской стороны. Автомобиль марки «КамАЗ 43114» (02 AC 416) был расстрелян.

Находившиеся в автомобиле 5 сотрудников управления не пострадали, однако автомобиль пришел в непригодное состояние. В настоящее время принимаются меры по выводу автомобиля с территории.

Начальник управления Хафиз Азимзаде сказал местному бюро АПА, что на территории есть сотни артезианских колодцев. Наряду с жителями села армяне также подвергли обстрелу работавших на территории людей.

В Министерстве обороны подтвердили факт АПА. Согласно информации, это целенаправленная провокация со стороны Армении, направленная на грубое нарушение прав мирного населения: «Ситуация на линии фронта полностью находится под контролем наших подразделений».

АПА

481

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net