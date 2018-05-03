В Агдаме армяне подвергли обстрелу автомобиль, в котором находились сотрудники Оросительного управления – ФОТО

В Агдаме армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу грузовой автомобиль, в котором находились сотрудники Оросительного управления.

Как сообщает карабахское бюро АПА, ехавшие на ремонт артезианского колодца на территории села Чеменли Агдамского района сотрудники Оросительного управления подверглись обстрелу с вражеской стороны. Автомобиль марки «КамАЗ 43114» (02 AC 416) был расстрелян.

Находившиеся в автомобиле 5 сотрудников управления не пострадали, однако автомобиль пришел в непригодное состояние. В настоящее время принимаются меры по выводу автомобиля с территории.

Начальник управления Хафиз Азимзаде сказал местному бюро АПА, что на территории есть сотни артезианских колодцев. Наряду с жителями села армяне также подвергли обстрелу работавших на территории людей.

В Министерстве обороны подтвердили факт АПА. Согласно информации, это целенаправленная провокация со стороны Армении, направленная на грубое нарушение прав мирного населения: «Ситуация на линии фронта полностью находится под контролем наших подразделений».

АПА