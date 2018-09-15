1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Афганистане пять человек погибли при крушении военного вертолета

Сегодня в 12:59 меньше минуты на чтение 295
В Афганистане пять человек погибли при крушении военного вертолета

Жертвами крушения военного вертолета на западе Афганистана стали пять человек, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в субботу в провинции Фарах. По словам губернатора округа Хаки-Сафед Мохаммада Наврози, совершивший экстренную посадку вертолет обстреляли боевики движения «Талибан».

Наврози уточнил, что все находившиеся на борту военные — четыре пассажира и пилот — погибли.

Вместе с тем представитель губернатора провинции Фарах Насер Мехри заявил, что крушение вертолета произошло по техническим причинам, а не в результате обстрела талибов.

РИА Новости

Telegram WhatsApp

295

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net