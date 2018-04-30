Число погибших при взрывах в Кабуле увеличилось до 21 – ОБНОВЛЕНО  

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 21, еще 27 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения страны.



Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стали семь человек, 20 пострадали.

Два взрыва прогремели в Кабуле в понедельник утром. По информации СМИ, первый осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Как сообщало агентство Пажвак, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.

РИА Новости

2018/04/30

09:15

Два взрыва произошли в Афганистане в понедельник утром, один из них — в столице страны Кабуле, сообщают местные СМИ.

Как сообщает телеканал Tolo News, полиция подтвердила информацию о взрыве в Кабуле. По информации агентства Пажвак, целью взрыва были представители Национального директората безопасности. По данным телеканала 1TV, взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

В свою очередь телеканал 1TV сообщил, что придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейские погиб, пять человек получили ранения. По информации телеканала Tolo News, заместитель губернатора округа Бесад получил ранения.

РИА Новости

