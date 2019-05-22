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В Афганистане при взрыве погибли три человека

Сегодня в 15:11 ~ 1 минута на чтение 330
В Афганистане при взрыве погибли три человека

Три человека, включая полицейских, погибли и 10 пострадали при взрыве в афганской провинции Газни, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщается, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.

Как уточнил источник в полиции, в результате взрыва погибли два полицейских и один мирный житель. Среди пострадавших - пять сотрудников правоохранительных органов.

Ria.ru

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