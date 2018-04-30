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В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили корреспондента Би-би-си

30 Апреля, 2018 в 20:38 меньше минуты на чтение 284
В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили корреспондента Би-би-си

Неизвестные совершили нападение на журналиста британской телерадиокомпании Би-би-си Ахмада Шаха (Ahmad Shah) в провинции Хост, в результате полученных ранений он скончался, сообщает телеканал TOLO News.

По сообщению телеканала, журналиста застрелили неизвестные люди, передвигавшиеся на мотоцикле, когда он возвращался домой около 16 часов в понедельник.

«С величайшим прискорбием Би-би-си подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост», — заявил директор всемирной службы Би-би-си Джеми Ангус (Jamie Angus).

РИА Новости

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