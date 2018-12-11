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В Абу-Даби полиция будет патрулировать город на верблюдах

Сегодня в 09:00 ~ 1 минута на чтение 434
В Абу-Даби полиция будет патрулировать город на верблюдах

Полиция эмирата Абу-Даби объявила о создании специальных патрулей на верблюдах, сообщает во вторник эмиратское издание Gulf News.

Главнокомандующий полицией Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси заявил, что помимо обеспечения безопасности этот шаг направлен на сохранение эмиратских традиций.

«Полицейские были обучены по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений и общению с публикой», - отметил он.

Патрули на верблюдах можно будет встретить не только в пустынной местности, но и в городах, сообщает издание.

РИА Новости

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