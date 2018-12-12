С целью снижения влияния пластиковых отходов на окружающую среду по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) дан старт кампании по сбору и сортировке пластиковых изделий.

Как сообщили в пресс-службе МЭПР, в рамках кампании в 37 городах и районах республики для сбора пластиковых отходов размещены 136 контейнеров.

К этой инициативе минэкологии также присоединились местные органы исполнительной власти, муниципалитеты, предприниматели и крупные промышленные предприятия.

В настоящее время Министерством экологии и природных ресурсов продолжаются меры, осуществляемые с целью уменьшения использования полиэтиленовых и пластиковых изделий и управления отходов.

Министерство выражает благодарность каждого гражданину за оказываемую поддержку инициативе во имя жизни в чистой среде, а также призывает общественность активно участвовать в подобных акциях.

1news.az