В 2018 году прояснится судьба нефтяного проекта прикаспийских государств «Евразия»

Масштабный геологоразведочный проект «Евразия» на Каспии, в который вовлекаются нефтекомпании Казахстана, РФ, Азербайджана, а также Eni, CNPC и еще ряд мировых нефтекомпаний, может обрести форму в 2018 году.

Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев по итогам бакинских переговоров.

Речь идет о геологоразведке недр прикаспийской впадины в зонах Каспия РФ и Казахстана, где на глубине залегания более 5 км может содержаться до 40 млрд тонн углеводородов в нефтяном эквиваленте.

«Идет формирование консорциума заинтересованных в данном проекте нефтекомпаний. Думаю, что в 2018 году он определится, и будут объявлены детали», - отметил К.Бозумбаев.

По его мнению, участие SOCAR в этом проекте могло бы еще больше укрепить сотрудничество между странами Каспия.

Министр также сообщил о том, что SOCAR могла бы создать СП в нефтяном машиностроении и в сервисных услугах, и эти совместные предприятия могли бы участвовать в работах в нефтегазовом секторе Казахстана.

«Этот сектор – реальный сектор экономики, и его развитие будет содействовать взаимному росту инвестиций и товарооборота», - подчеркнул казахстанский министр.

Лада Евграшина, Г.Р.