В 2017 году Госпогранслужба Азербайджана выявила 10 лиц, подозреваемых в шпионаже

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в 2017 году выявила 10 лиц, подозреваемых в шпионаже, и одного человека, привлеченного к секретному сотрудничеству.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе ГПС АР, в текущем году также были установлены личности 30 человек, воевавших в незаконных вооруженных формированиях за пределами Азербайджана.

«Из них 7 человек – 5 граждан Азербайджана и два иностранца – задержаны. Обезврежено 5 преступных группировок, занимавшихся незаконной миграцией, и 8 преступных группировок, занимавшихся контрабандой и наркоторговлей», - заявили в ГПС.

Тимур Рзаев