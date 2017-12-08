Ужасы Азнета: «Лайки» на крови и лжи – кому и зачем это нужно?

Я так понимаю, взывать к совести или интеллекту – и эмоциональному тоже – тех, кто не считает зазорным зарабатывать себе «очки», а своему ресурсу (страничке в соцсети, «новорожденному», но явно «недоношенному» сайту и т.д.) – сомнительный рейтинг, бесполезно.

Так же, как бесполезно просить читателей иногда пользоваться мозгами, дабы не вестись на громкие заголовки и вчитываться в содержание текстов, прежде, чем (!) нажать на кнопку «шейр».

Поэтому не взываю. Просто хочу высказаться о том, что перепосты душераздирающих новостей о «несчастных щенках, которых утопят без перепостов, не идут ни в какое сравнение с призывами собрать деньги детям, которых уже давно сразила болезнь. А ведь и такое бывало, и не раз. Никто ведь не думает о ребенке, фотографией которого спекулируют. Никто ведь не смотрит на дату первоначального поста. Да, изначально подло поступает тот, кто спекулирует такими публикациями. Но на тех, кто распространяет это, ответственность не меньшая. Я как-то уже об этом писала, называя поведение таких людей социально активной безответственностью.

Но когда то же самое делают те, кто называет себя журналистами, это уже иначе называется. Распространять дезинформацию ради пресловутых «лайков» и для того, чтобы сделать свою страничку популярной – это самое настоящее преступление. И ведь о последствиях они почему-то не думают, хотя, возможно, просто нечем.

На днях один из интернет-ресурсов распространил видеоролик, на котором огромный ротвейлер нападает на ребенка. Кадры настолько жуткие, что эмоции захлестывают любого, кто видит, как от испуганного ребенка, бьющегося в истерике, с трудом оттаскивают озверевшее животное. На это и рассчитывали авторы «новости», в которой снятый в 2015 году в Швеции (!) видеоролик представили под громким названием «В центре Баку собака напала на ребенка».

Действительно, под воздействием захлестывающих эмоций сложно сразу понять, что на кадрах вовсе не Баку, а просто похожий на центр города антураж: брусчатка, фонтан… То есть, людей ввели в заблуждение преднамеренно. Вопрос в том, зачем? Не думаем, что целью был благородный порыв обратить внимание на проблему неправильного выгула собак бойцовских пород. Потому что об этом можно (и нужно) написать, опираясь на факты.

Но нет. Цель была в другом. Во-первых, повысить рейтинг портала. Во-вторых, вызвать ажиотаж в обществе. В-третьих, вновь столкнуть лбами зоозащитников и ненавистников всего живого

И первое, и второе, и третье удалось. Несмотря на то, что первый запостивший фейковую новость ресурс после возмущения комментаторов ее удалил, она успела разлететься по просторам Азнета. И в комментариях начался ад: призывы убивать собак бойцовских пород; призывы сжигать, забивать камнями бродячих собак; призывы убивать хозяев любых собак; взаимные упреки и проклятия. А к вечеру у сцены, произошедшей два с половиной года назад в Швеции, нашлись «свидетели», утверждающие, что «они все видели своими глазами», и подлившие огонь в незатухающую дискуссию ненавистников животных и их защитников. В общем, провокация удалась.

И это – не «изобретение» конкретного сайта, этим грешат многие СМИ и странички в соцсетях. Главное – правильно выбрать тему. Лет пять назад «фанпейдж» одного из новостных и печально известных ресурсов точно так же запостил жуткую новость о «живодерстве в Баку», разместив в качестве «доказательств» видео, запечатлевшее сцену нечеловеческой жестокости: на ней животных заживо обезглавливали, а затем сдирали с них кожу. И никакие доводы комментаторов, что этот ролик снят давно и вовсе не в Азербайджане, и что живодеров этих давно поймали и наказали, на администраторов страницы не действовал.

В течение ночи новость перепечатало несколько иностранных ресурсов с заголовками о «жестокости азербайджанцев». То есть, новостной сайт своими руками опозорил собственных граждан. Но зато набрал рейтинг – за ночь на него подписались сотни возмущенных граждан, пытающихся достучаться до невменяемого администратора.

Если кто-то считает, что зарабатывать «лайки» можно на крови, непорядочности и подлости, то, как говорится, ему и карты в руки: пусть откроет профиль под своим именем и делает этому имени репутацию таким методом. Скрываясь за вымышленными никами или – что еще хуже – информационным порталом, поступать таким образом – не просто непрофессионально, а низко.

И я не призываю сейчас авторов таких «взбросов» одуматься, нет. Это бесполезно. Я советую им почитать, что о них и их «креативных идеях» думают адекватные люди. И еще помнить о правиле «бумеранга», которое ой как работает.

Натали Александрова