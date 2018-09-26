Утверждено рамочное соглашение по совместной деятельности в области космоса между структурами Азербайджана и Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Рамочного соглашения по совместной деятельности в области космоса между Открытым акционерным обществом «Азеркосмос» Азербайджанской Республики и Национальным центром космических исследований Французской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в указе говорится:

«Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Утвердить Рамочное соглашение по совместной деятельности в области космоса между Открытым акционерным обществом «Азеркосмос» Азербайджанской Республики и Национальным центром космических исследований Французской Республики, подписанное 20 июля 2018 года в городе Париж.

2.После вступления в силу Рамочного соглашения, указанного в части 1 настоящего Указа, Открытому акционерному обществу «Азеркосмос» обеспечить осуществление его положений.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить в Национальный центр космических исследований Французской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Рамочного соглашения».

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