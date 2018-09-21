Утверждена структура Государственного турагентства Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Государственного туристического агентства страны.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу, утверждено «Положение о деятельности Государственного туристического агентства».
Также утверждена «Структура Государственного туристического агентства».
Согласно указу, численность работников аппарата Государственного туристического агентства установлена на отметке 55 человек.
Кабинету министров, наряду с другими поручениями, надлежит решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
Р.Д., И.А.