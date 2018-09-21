1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Утверждена структура Государственного турагентства Азербайджана

Сегодня в 19:20 меньше минуты на чтение 294
Утверждена структура Государственного турагентства Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Государственного туристического агентства страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно указу, утверждено «Положение о деятельности Государственного туристического агентства».

Также утверждена «Структура Государственного туристического агентства».

Согласно указу, численность работников аппарата Государственного туристического агентства установлена на отметке 55 человек.

Кабинету министров, наряду с другими поручениями, надлежит решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Р.Д., И.А.

Telegram WhatsApp

294

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net