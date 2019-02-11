Утвержден План мероприятий в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева утвержден «План мероприятий в связи с проведением двадцать седьмой годовщины Ходжалинского геноцида».

Как сообщает 1news.az, Планом мероприятий предусмотрены проведение церемоний возложения венков к монументам, воздвигнутым в память о жертвах Ходжалинского геноцида в Хатаинском районе Баку, районном центре Геранбой и поселке Агджакенд, посещение представителями общественности Аллеи шехидов, организация в посольствах, представительствах, консульствах и диаспорских организациях Азербайджана в зарубежных странах мероприятий (пресс-конференций, церемоний почтения памяти и др.) в связи с годовщиной геноцида, распространение материалов о кровавой резне в зарубежных и местных средствах массовой информации, в том числе на телерадиоканалах и в Интернете, и их постоянное обновление.

Кроме того, согласно документу, действующими в стране религиозными конфессиями и структурами будут организованы церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида, в учреждениях и организациях, театрально-концертных учреждениях, выставочных салонах, высших и средних учебных заведениях состоятся вечера памяти, фото- и художественные выставки, встречи с очевидцами трагедии, будут демонстрироваться документальные и художественные фильмы, посвященные борьбе за национальное освобождение.

В городах и районах, где временно проживают ходжалинцы (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Шеки, Геранбой, Барда, Сабирабад, Гейчай, Загатала, Огуз, Балакен) будут организованы встречи руководителей государственных структур, депутатов Милли Меджлиса и интеллигенции с семьями шехидов.

Первые уроки в учебных заведениях 26 февраля будут посвящены Ходжалинской трагедии.

В тот же день в 17:00 на всей территории страны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида, в городах и районах, селах и поселках республики будут приспущены государственные флаги.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Исполняется 27 лет этой кровавой трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

1news.az