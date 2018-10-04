Утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана. Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает сайт правительства.
Решением главы правительства председателем Наблюдательного совета назначен председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.
В состав Наблюдательного совета вошли:
Ильгар Фетизаде - первый замминистра финансов;
Метин Керимли – замминистра труда и социальной защиты населения;
Джамаляддин Гулиев – завотделом развития экономических и социальных сфер Аппарата Министерства экономики;
Азай Гулиев – председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте АР;
Адиль Абдуллаев – учредитель ООО Avropa Lift Sistemləri, президент Союза малых и средних предпринимателей.
В Совет также вошли представители международных организаций в Азербайджане.
1news.az