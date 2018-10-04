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Утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана

Сегодня в 13:50 ~ 1 минута на чтение 211
Утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана

Утвержден новый состав Наблюдательного совета Фонда социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана. Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, сообщает сайт правительства.

Решением главы правительства председателем Наблюдательного совета назначен  председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

В состав Наблюдательного совета вошли:

Ильгар Фетизаде - первый замминистра финансов;

Метин Керимли – замминистра труда и социальной защиты населения;

Джамаляддин Гулиев – завотделом развития экономических и социальных сфер Аппарата Министерства экономики;

Азай Гулиев – председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте АР;

Адиль Абдуллаев – учредитель ООО Avropa Lift Sistemləri, президент Союза малых и средних предпринимателей.

 В Совет также вошли представители международных организаций в Азербайджане.

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