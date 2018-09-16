Утвержден меморандум взаимопонимания между министерствами здравохранения Азербайджана и Сербии

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Республики Сербия в области здравоохранения и медицинской науки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в указе говорится:

«Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Увердить Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Республики Сербия в области здравоохранения и медицинской науки, подписанный 21 мая 2018 года в городе Баку.

2.После вступления в силу Меморандума взаимопонимания, указанного в части 1 настоящего Указа, Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики обеспечить осуществление его положений.

3. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики направить Правительству Республики Сербия уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума взаимопонимания».

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