Утвержден меморандум взаимопонимания между министерствами юстиции Азербайджана и Сербии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Республики Сербия.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в указе говорится:

«Руководствуясь пунктом 17 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Утвердить Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Республики Сербия, подписанный 21 мая 2018 года в городе Баку.

2.Министерству юстиции Азербайджанской Республики обеспечить осуществление положений Меморандума взаимопонимания, указанного в части 1 настоящего Указа.

3.Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики уведомить Правительство Республики Сербия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума взаимопонимания».

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