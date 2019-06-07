«Утраченный символ» Дэна Брауна превратится в сериал – ФОТО

Канал NBC приступил к разработке сериала по роману Дэна Брауна «Утраченный символ».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Wrap, проект курируют Imagine Television Studios, CBS Television Studios и Universal Television – Дэн Браун будет назначен исполнительным продюсером картины, наряду с Даниэлом Цероном, ранее спродюсировавшим сериалы «Декстер» и «Менталист».

Сериал будет называться «Лэнгдон» (Langdon) в честь главного героя Роберта Лэнгдона, гарвардского профессора религиозной символогии – в сериале роль профессора также исполнит Том Хэнкс. По сюжету после похищения своего наставника Р.Лэнгдон пытается решить ряд головоломок - ЦРУ заставляет его создать оперативную группу, чтобы раскрыть заговор.

«Утраченный символ» стал продолжением романов «Ангелы и Демоны» и «Код да Винчи», которые уже получили полнометражные экранизации.

В съемках картины также примет участие продюсер Рон Говард. Ранее он снял все три экранизации романов Брауна для Columbia Pictures. Предполагалось, что он будет снимать и широкоформатную версию «Утраченного символа», но адаптация была пропущена, и вместо нее в 2016 году Р.Говард выпустил фильм по четвертому роману Брауна «Инферно».

Дата выхода нового сериала в эфире канала NBC пока не сообщается.

Кадр из фильма «Код Да Винчи»

Кадр из фильма «Ангелы и демоны»

Кадр из фильма «Инферно»

Ф.В, Г.Р.