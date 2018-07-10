Устранен запрет на продажу Францией продукции оборонного назначения Азербайджану

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Франция отменила запрет военно-промышленным компаниям продавать продукцию оборонного назначения Азербайджану.

Как сообщает сайт AzeriDefence, французские военно-промышленные компании уже приступили к маркетинговым работам.

25-27 сентября на азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018 Франция будет представлена в широком формате.

На выставке будут представлены компании MBDA Systems, CIFAL Group, Naval Group, Airbus Defense, Etienne Lacroix, Nexter Systems, Proengin, Thales и другие.

А.А.