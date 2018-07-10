Устранен запрет на продажу Францией продукции оборонного назначения Азербайджану

Франция отменила запрет военно-промышленным компаниям продавать продукцию оборонного назначения Азербайджану.
Как сообщает сайт AzeriDefence, французские военно-промышленные компании уже приступили к маркетинговым работам.
25-27 сентября на азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2018 Франция будет представлена в широком формате.
На выставке будут представлены компании MBDA Systems, CIFAL Group, Naval Group, Airbus Defense, Etienne Lacroix, Nexter Systems, Proengin, Thales и другие.
А.А.