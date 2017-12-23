Установлены акцизные ставки для товаров, импортируемых в Азербайджан в следующем году

Установлены новые ставки акцизов для товаров, ввозимых на территорию Азербайджанской Республики в следующем году.

Как сообщает АПА, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении ставок акцизов на ввозимые на территорию Азербайджанской Республики подакцизные товары».

Согласно поправке, ставки акцизов на акцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики, утверждены в новой редакции.

Решение вступит в силу через 30 дней после его публикации, 23 января 2018 года.

Следует отметить, что алкогольные напитки, этиловый спирт и табачные изделия облагаются акцизным налогом.