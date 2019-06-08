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Успешно проведена оценка Палубной группы ВМС Азербайджана по стандартам НАТО - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 14:52 меньше минуты на чтение 356
Успешно проведена оценка Палубной группы ВМС Азербайджана по стандартам НАТО - ФОТО - ВИДЕО

В Баку в рамках «Программы концепции оперативных возможностей» НАТО проведена оценка 2-го уровня (SEL-2) действий Палубной группы Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, основная цель SEL-2 заключалась в проверке уровня взаимодействия и оснащения Палубной группы, а также их соответствие стандартам Североатлантического альянса.

Это также является подготовкой к оценке НАТО 2-го уровня (NEL-2), которая состоится в 2020 году.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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