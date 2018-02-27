Успех в Лиге Наций гарантирует Азербайджану 9,25 млн. евро призовых

Вчера в Братиславе прошел 42-ой очередной Конгресс УЕФА.

Как сообщает 1news.az представители 55 национальных ассоциаций были проинформированы о решениях Исполнительного комитета УЕФА.

На ЕВРО-2020 будут рекордные призовые для участников, рекордные гранты будут выделены на развитие футбола в Европе.

В 2020-2024 годах УЕФА выделит 55 национальным ассоциациям 775,5 миллиона евро солидарной помощи в рамках проекта развития HatTrick V. Сумма, утвержденная Исполнительным комитетом УЕФА на воскресном заседании в Братиславе, почти на 30% превышает 600-миллионый бюджет четвертого цикла проекта, который охватывает 2016-2020 годы. В результате каждая из 55 национальных ассоциаций Европы сможет получить в 2020-2024 годах до 14,1 миллиона евро. Все эти средства пойдут на улучшение спортивной и административной инфраструктуры европейских ассоциаций. С момента появления на свет проекта HatTrick в 2004 году в европейский футбол было инвестировано 1,8 миллиарда евро.

Также исполком УЕФА одобрил увеличение призовых для 24 команд, которые примут участие в финальной стадии ЕВРО-2020. Участники ЕВРО-2020 в общей сложности получат 371 миллион евро - на 70 миллионов больше, чем было распределено между 24 участниками финальной стадии ЕВРО-2016 во Франции.

Вот как будут распределены эти средства:

• Каждая из 24 команд получит по 9,25 миллиона евро.

• За победу в каждом матче группового этапа ассоциация получит 1,5 миллиона евро, ничья принесет 750 000 евро.

• В плей-офф за победы никаких дополнительных выплат не предусмотрено. Каждый из участников 1/8 финала получит по 2 миллиона евро, четвертьфиналисты получат еще по 3,25 миллиона евро. Выход сборной в полуфинал обеспечит ассоциации еще 5 миллионов евро.

• Что касается финала на "Уэмбли", проигравшая команда получит 7 миллионов евро, тогда как победителю достанется 10 миллионов.

• Следовательно, если чемпион выиграет все три матча группового этапа, то в общей сложности заработает 34 миллиона евро. В 2016-м эта сумма составляла 27 миллионов евро.

Таким образом, Азербайджан в случае победы в Дивизионе D Лиги Наций, пробьется на чемпионат Европы 2020 года, четыре матча которого пройдут в нашей стране. Одно участие на чемпионате Европы обеспечит национальной федерации 9,25 млн. евро.

Кроме того, на 42-м Конгрессе УЕФА Хуан Луис Ларреа Саробе (Испания) был избран членом исполкома УЕФА с мандатом на год, а Шандор Чаньи (Венгрия) - вице-президентом ФИФА, также с мандатом на год. В связи с назначением Чаньи, исполком УЕФА решил, что на посту европейского представителя в Совете ФИФА его до Конгресса УЕФА 2019 года заменит Фернанду Гомеш.

Ларс-Кристер Ольссон был ратифицирован представителем Европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) в качестве полноценного члена Исполнительного комитета УЕФА на срок до 2021 года.

Конгресс УЕФА отклонил заявку на вступление со стороны Футбольной ассоциации Джерси.

Наконец, Конгресс УЕФА одобрил рапорты президента, Исполнительного комитета и администрации УЕФА за сезон 2016/17, изучил финансовый отчет сезона 2016/17 и утвердил бюджет на сезон 2018/19, а также одобрил предложенные поправки к Уставу УЕФА.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 24 мая в Киеве. Следующий Конгресс УЕФА пройдет в Риме 7 февраля 2019 года.

Подготовил Теймур Максутов