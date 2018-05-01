Ушел из жизни Гасан Адыгезалзаде

меньше минуты на чтение

Не стало композитора, этномузыковеда, доцента турецкого университета Улудаг, заслуженного деятеля искусств Гасана Адыгезалзаде.

Г.Адыгезалзаде был знатоком азербайджанского национального искусства, именно благодаря его активной деятельности по собиранию и пропаганде азербайджанского фольклора, в 80-х годах ХХ века были возрождены старинные музыкальные жанры и обряды.

Азербайджанский композитор долгое время жил и работал в Бурсе, где организовал камерный и симфонический оркестр города.

Allah rəhmət eləsin.

1news.az