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Ушанги Кокаури в полуфинале чемпионата мира, Киндзерская может взять бронзу – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в 12:59 ~ 1 минута на чтение 273
Ушанги Кокаури в полуфинале чемпионата мира, Киндзерская может взять бронзу – ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня на чемпионате мира по дзюдо в Баку завершатся индивидуальные соревнования.

Как сообщает 1news.az, на татами вышли два азербайджанских дзюдоиста - Ушанги Кокаури (+ 100 кг) и Ирина Киндзерская (+ 78 кг). Оба спортсмена начали борьбу с 1/16 финала.

Ушанги Кокаури (+100 кг) поочередно одолев Владислава Царпитского (Беларусь), Масьежа Сарначки (Польша) и Лукаша Крпалека (Чехия), вышел в полуфинал. Отметим, что Лукаш Крпалек – олимпийский чемпион Рио, где он в финале одолел Эльмара Гасымова. На пути в финал Кокаури ждет Бехмурод Олтибоев (Узбекистан).

Ирина Киндзерская (+78 кг) на старте одолела Сандру Яблонските (Литва) и Мелиссу Можика (Пуэрто-Рико), но в четвертьфинале уступила Ларисе Черич (Босния). Но Киндзерская может завоевать бронзу. Для этого ей надо одержать победу в двух схватках. В первой из них она встретится с Кайрой Сайит (Турция).

Напомним, что в активе Азербайджана пока лишь одна бронзовая медаль, которую завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг).

Чемпионат мира завершится завтра смешанными командными соревнованиями 27 сентября.

Теймур Максутов

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