Ушанги Кокаури о «серебре» на чемпионате мира: «Никогда не добивался такого успеха»

Серебряный призер чемпионата мира, азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100) прокомментировал свое выступление на домашнем первенстве мира.

«Я рад завоеванной медали на чемпионате мира, - приводит 1news.az слова Ушанги Кокаури, - Никогда не добивался такого успеха. В финале, конечно же, ожидания были иными. Готовились к другому, но не получилось. Теперь будем готовиться к следующим соревнованиям. Я немного устал в решающей встрече, начал допускать тактические ошибки, и проиграл. Гурам сильный дзюдоист, и смог выйти из тяжелого положения, когда мог попасться на удержание. Я не смог захватить его хорошо, и он вырвался.

Я уже три раза встречался с ним. Ощущения от того, что выступал против своего соотечественника чисто спортивные. Это спорт. Но принципиальность, конечно же, была. Все всегда хотят победить.

Мы хорошо подготовились к чемпионату мира. Фактически, готовились целый год. И я ставил перед собой цель – завоевать медаль. Когда вышел в финал, то были необычные ощущения. Я никогда не выходил в финал турнира такого уровня.

На пути к финалу я победил олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека. Он очень выносливый спортсмен. С ним было очень тяжело. На международных сборах я его часто побеждал, и на этот раз было ощущения, что я выиграю», - сказал он.

Теймур Максутов