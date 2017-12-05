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Усейну Болту установили памятник на Ямайке – ФОТО

Сегодня в 15:13 ~ 1 минута на чтение 420
Усейну Болту установили памятник на Ямайке – ФОТО
Власти Ямайки установили статую самому знаменитому спортсмену острова.

Бронзовая копия 8-кратного Олимпийского чемпиона Усейна Болта теперь будет стоять в Кингстоне у Национального стадиона, где спринтер много лет назад начинал свою карьеру.

Статуя Болта изображает спортсмена в момент празднования победы характерным жестом, который стал визитной карточкой великого атлета.

«Мне не хватает слов, чтобы описать свои чувства, — сказал во время церемонии открытия Усэйн Болт. —  Для меня это большая честь. Я даже представить себе не мог, что у Национального стадиона, где началась моя карьера, будет установлена моя статуя.

Всегда делал все возможное, чтобы Ямайка могла гордиться мной. Несмотря на то, что я уже завершил карьеру, все равно продолжу прилагать для этого все усилия».

Усэйн Болт, являющийся не только восьмикратным Олимпийским чемпионом, но и 11-кратным чемпионом мира, завершил карьеру летом 2017 года.

Фарида Расулова

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