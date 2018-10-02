«Уральские авиалинии» будут летать в Гянджу и Баку

«Росавиация» дала «Уральским авиалиниям» допуск на три международных направления из Волгограда, среди которых Гянджа и Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, соответствующий приказ от 28 сентября 2018 года опубликован на сайте «Росавиации».

Стоит отметить, что выдача «Росавиацией» допуска на какие-либо направления не означает, что авиакомпания планирует выполнять рейсы по этим маршрутам. Его получение - лишь начальный этап разработки маршрута, решение о выходе перевозчика на который принимается только после анализа всех факторов.

«Росавиация» также отозвала допуск на полеты по 48 международным направлениям.

В частности, перевозчик отказался от полетов из Екатеринбурга в бельгийский Льеж, болгарскую Варну, черногорский Тиват, а также китайские Урумчи и Ордос. Кроме того, в стоп-лист вошли рейсы из Челябинска и Перми в Дубай.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиакомпании, все отозванные допуски принадлежат к числу тех, которые перевозчик не использует и по которым не планирует возобновлять полеты в ближайшее время. К выполнению рейсов в настоящий момент или к планируемым рейсам факт сдачи этих допусков никакого отношения не имеет.

С.А., Э.Т.