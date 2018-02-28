Упрощение правил перевода - отличная возможность для студентов

С 2016 года с целью облегчения перевода студентов и обеспечения полной прозрачности данного процесса был создан портал transfer.edu.az.

С помощью этого портала студенты без особого труда могут перевестись из одного вуза в другой как внутри страны, так и из зарубежных вузов, а также изменить специальность. Кроме того, посредством портала осуществляется перевод магистрантов и студентов средних специальных учебных заведений.

В текущем году были удовлетворены 650 запросов из отечественных и 26 из зарубежных вузов на ступени бакалавриата, 15 – на ступени магистратуры и 186 из средне-специальных учебных заведений.

Представляем вниманию читателей отзывы студентов, чьи переводы были осуществлены посредством данного портала:

Ройа Гусейнова: «Я считаю, что перевод студентов посредством портала transfer.edu az можно назвать очень успешным и прозрачным масштабным студенческим проектом в Азербайджане. Представьте, люди поступают в университет, но, к сожалению, не на тот факультет, о котором всегда мечтали. Но сейчас все просто - загрузив всего лишь два соответствующих документа, можно получить перевод. В данный момент я учусь в магистратуре и благодаря этому порталу перевелась в другой университет».

Наргиз Валиева: «Я училась в Сумгайытском государственном университете по специальности «учитель истории», а потом получила перевод в Гянджинский государственный университет. Система перевода оказалась куда проще и прозрачнее, чем я предполагала. По сути, эту систему можно считать лучшей возможностью, созданной для студентов».

Кянан Алиев: «Я учусь в Бакинском славянском университете по специальности «Английский язык». Учитывая финансовые трудности и проблемы с жильем, я решил перевестись в Гянджу. То, что данный процесс осуществляется посредством электронной системы, внушает больше доверия. Безо всяких встреч, в индивидуальном порядке я прошел регистрацию, благодаря чему сэкономил время, а самое главное - это абсолютно бесплатная процедура».