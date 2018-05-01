Упрощается возможность посещения Азербайджана гражданами Джибути

Еще одно государство добавлено в список стран, граждане которой могут посетить Азербайджана посредством системы ASAN Viza.

Как сообщили 1news.az в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, посредством системы ASAN Viza граждане Республики Джибути смогут оформлять визы для въезда в Азербайджан по системе ASAN Viza.

Таким образом, если с началом деятельности этой системы электронные визы посредством системы ASAN Viza были доступны гражданам 81 страны, то сейчас их количество достигло 95.

Следует отметить, что система ASAN Viza позволит иностранцам или лицам без гражданства получить визы, предварительно введя все необходимые данные и оплатив госпошлину. Кроме того, ASAN Viza обеспечивает выдачу электронных виз в течение трех рабочих дней на электронную почту получателя.

Система также осуществляет мониторинг выданных виз и отказов в выдаче виз, обобщает причины отказов и готовит статистические отчеты.

Электронные визы выдаются гражданам стран, утвержденных МИД республики, или же негражданам и постоянно проживающим в этих странах лицам без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства посредством системы ASAN Viza могут получить электронную визу за 3 шага (обратись, оплати и загрузи электронную визу) и в течение 3-х дней. Электронная виза – документ, разрешающий 1 въезд на период до 30 дней.

Отметим, что система ASAN Viza начала действовать с 10 января 2017 года. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.evisa.gov.az.

Эльшан Рустамов, Г.Р.