Управления образования города Баку о деталях приема в первый класс

Родители детей, не посещающих дошкольную подготовку, должны быть активными в процессе приема в первый класс в общеобразовательные заведения города Баку на 2018-2019 учебный год.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Управления образования города Баку, родители же детей, обучающихся в дошкольных группах, могут быть спокойны. Им нет необходимости заполнять анкету на своего ребенка для поступления в первый класс.

Система автоматически выбирает школу и учителя для ребенка, обучающегося в дошкольной группе в этом учебном заведении.

Эти правила освобождают родителей детей, посещающих дошкольные группы, от дополнительных забот.

В день запуска электронной системы www.mektebeqebul.edu.az в столице более 24 тыс. детей автоматически были зачислены в первый класс.

Поскольку система автоматически отправляет запрос, родители должны распечатать заявление из личного кабинета и на следующем этапе вместе с другими необходимыми документами представить его в школу.

Если родитель хочет поменять школу или учителя в процессе приема в первый класс, то должен войти в личный кабинет, удалить свой запрос и заново выбрать школу и учителя.

Родители детей, обучающихся в дошкольных группах, не должны забывать, куда и какие документы они должны представить.

Соответствующие документы должны быть представлены в школу до 20 июня.

Дополнительную информацию об этом можно найти на странице http://edu.gov.az/ru/page/522/14670.

Эльшан Рустамов, Г.Р.