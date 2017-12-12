Управление мусульман Кавказа осудило решение Трампа по Иерусалиму

Управление мусульман Кавказа (УМК) выступает против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива.

«От имени мусульман Кавказа мы решительно протестуем против этого решения, препятствующего установлению мира и спокойствия в этом чувствительном регионе Ближнего Востока, решения, угрожающего безопасности, способствующего росту напряженности и резко осуждаемого мировой общественностью. Выражая волю миллионов верующих, мы настаиваем на выполнении отражающей права палестинского народа резолюции Совета Безопасности ООН 1967 года по Иерусалиму», - говорится в заявлении УМК, опубликованном на сайте этой структуры.

В заявлении отмечается важность «сохранения Иерусалима в соответствии с повелением Всевышнего в прежнем особом для мусульман виде как пространства мира и примирения».

«Злоупотребление религиозными чувствами в политических целях недопустимо. Иерусалим, обладающий священными для мусульман и немусульман местами, должен быть пространством мира и диалога, принадлежащим всему человечеству. Поэтому любое решение, не учитывающее эту святость, особенность и значение, не может считаться справедливым.

При принятии политических решений, которые будут стоить жизни миллионам людей, нужно учитывать их крайне опасные последствия, возможность создания ими противостояния и вражды, нельзя игнорировать то, что национальная, религиозная вражда поведет человечество в бесконечную пропасть.

Однозначно заявляем, что принятое в одностороннем порядке решение об объявлении Иерусалима столицей недопустимо. Принятое ради политических целей и намерений решение по Иерусалиму неприемлемо. Это может привести к нарушению прав не только мусульман, но и немусульман», - указывается в заявлении.

Ялчин Алиев, Э.Т.