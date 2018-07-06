Университет ADA предлагает скидки на обучение – ФОТО

Университет ADA в Баку вводит новые правила на 2018/2019 учебный год.

В частности, предусматривается новая система скидок на обучение, которые будут зависеть от количества набранных абитуриентом баллов. Об этом вуз сообщил на своей странице в Фейсбук.

Абитуриенты, набравшие на вступительном экзамене 700 баллов, получат 100-процентную скидку на весь период обучения.

Такое послабление будет продлеваться ежегодно при условии, что средняя оценка успеваемости студента за каждый семестр составит не менее 3 баллов. Скидка действительна на всех факультетах ADA.

Абитуриентам, набравшим на вступительном экзамене свыше 650 баллов, предлагается 100-процентная скидка на первый год обучения. Скидка не относится к факультетам юриспруденции и бизнеса.

Абитуриентам, набравшим от 600 до 650 баллов, предлагается 50-процентная скидка на первый год обучения. Скидка также не относится к факультетам юриспруденции и бизнеса.

Дополнительную информацию о нововведениях в ADA в новом учебном году можно будет получить в рамках «Дня открытых дверей», который пройдет в университете в ближайшее время. За новостями вуза можно следить на Фейсбук-странице.

Азербайджанская дипломатическая академия (ADA) была создана в 2006 году, через 6 лет переселившись в новый, «зеленый» и «умный», кампус, а 2014-м получив статус университета.

Сегодня в Университете ADA действуют четыре факультета, где готовят специалистов в сфере дипломатии и международных отношений, бизнеса, гуманитарных и точных наук, информационных технологий и инженерии.

Читайте по теме:

Один день в ADA: инновации, интернациональная среда и новая ментальность

Университет ADA: о том как добиться партнерства бизнеса и академической сферы

Елена Остапенко, Э.Т.