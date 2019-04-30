Университет ADA и ASAN Radio начинают проект «Hello, America!»

Университет ADA и ASAN Radio начинают новый медиа проект.

Как сообщает 1news.az, в рамках проекта, реализуемого при поддержке посольства Азербайджана в США и ООО IdeaLab, на 100 FM будет транслироваться программа «Hello, America!».

В программе будут представлены интересные интервью и репортажи о культуре, традициях, политике американского общества.

Как начало проекта, преподавательский состав университета ADA по коммуникациям, специалисты отдела по общественным связям ASAN xidmət и члены творческого состава ASAN Radio принимают участие в программе International Visitor Leadership Program, в ходе визита в США посещают местные радиостанции, обмениваются опытом.

А.А.