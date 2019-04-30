1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Университет ADA и ASAN Radio начинают проект «Hello, America!»

Сегодня в 11:16 ~ 1 минута на чтение 469
Университет ADA и ASAN Radio начинают проект «Hello, America!»

Университет ADA и ASAN Radio начинают новый медиа проект.

Как сообщает 1news.az, в рамках проекта, реализуемого при поддержке посольства Азербайджана в США и ООО IdeaLab, на 100 FM будет транслироваться программа «Hello, America!».

В программе будут представлены интересные интервью и репортажи о культуре, традициях, политике американского общества.

Как начало проекта, преподавательский состав университета ADA по коммуникациям, специалисты отдела по общественным связям ASAN xidmət и члены творческого состава ASAN Radio принимают участие в программе International Visitor Leadership Program, в ходе визита в США посещают местные радиостанции, обмениваются опытом.

А.А.

Telegram WhatsApp

469

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net