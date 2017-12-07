Unibank предоставляет 25% скидку владельцам бизнеса

По случаю 25-летия Unibank предоставляет владельцам бизнеса специальные скидки и подарки.

С 5 по 31 декабря предприниматели получат 25% скидку на некоторые продукты и услуги Unibank. В течение 25-дневной кампании бизнес-клиентов ожидают следующие льготы:

25% скидка на все тарифы до конца года для владельцев бизнеса, открывших счета в Unibank;

Для новых клиентов, открывающих счета в банке, предоставляется 25% скидка по зарплатному проекту и бесплатные зарплатные карты;

25% скидка годового обслуживания бизнес–карт.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр банковских продуктов и услуг. 5 филиалов банка специализированы только для владельцев бизнеса. Предприниматели могут обращаться в филиалы «Гара Гараев», «Ичеришехер», «Дарнагюль», «Ясамал», 15-й филиал, 10-й филиал, «Нефтчиляр» и «Unibank-бизнес центр» или в региональные филиалы в будние дни с 09.00 до 17.00.

Корпоративные клиенты Unibank могут воспользоваться банковскими продуктами и услугами, даже не приходя в банк. Владельцы бизнеса могут управлять своим бизнесом и счетами круглосуточно, независимо от местонахождения посредством Unibank Mobile Business (http://onelink.to/um-business), Internet Banking и Telegram Bot.

Более подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка по адресу http://www.unibank.az/az/corporate-clients/.

Unibank – постоянная поддержка вашего бизнеса!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 950 тыс. различных клиентов, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития и Германская инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк располагает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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